Cresce la qualità in difesa ed aumentano i voti de Il Mattino

Il Mattino – Una delle difese più imbattute in Europa. La coppia KK e RR funziona alla grande

6 Ospina

Attento su ogni palla, nel primo tempo a parte un traversone che sembra un razzo non deve respingere praticamente nulla. Ci vorrebbe una pizza per ingannare il tempo, si guadagna bibita (e voto) per l’intervento con i pugni sulla conclusione di Orsolini su punizione praticamente a pochi minuti dal gong finale.

6,5 Di Lorenzo

Sfida Hickey e i raddoppi di Theate e li salta con il suo passo più rapido, ma spesso trova anche qualche altro ostacolo alla sua corsa. Temuto, c’è poco da fare. Spinta faticosa, anche se non arretra mai. Quantità più che qualità. Tant’è che quando Barrow lo punta e lo mette a disagio. Ma per il resto la spinta è costante.

6,5 Rrahmani

Si dedica anima e corpo a Barrow, appeso alle di lui sterzate. L’attaccante del Bologna non gli prende mai il campo neppure nel primo tempo quando qualcosa il Bologna prova a fare. Poi gli ospiti spariscono e lui ha l’unica vera difficoltà a non abbassare troppo la soglia dell’attenzione. Ma la difesa non prende gol pure stavolta.

6,5 Koulibaly

Presenza scenica notevole, imposta e guasta il gioco altrui, utilissimo come d’altronde sempre. È il leader della difesa che ha preso tre gol in 10 partite e che ieri sera il primo tiro nello specchio della porta lo prende su calcio di punizione all’85’. Mai una indecisione, mai una lettura sbagliata dei pericoli.

7 Mario Rui

Mbaye ma soprattutto De Silvestri spingono dal suo lato sia pure con eccesso di timidezza, è lui tipo tosto e quindi si esalta. Si vede che sta bene anche di umore, quando si lascia andare a uno scambio pieno di talento con Osimhen. Nel secondo tempo è quasi straripante nelle chiusure e strappa applausi.

Fonte: Il Mattino