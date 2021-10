Centrocampo – Una coppia esplosiva, comandano Zambo e Fabian!

Giganteggia la coppia Anguissa/Ruiz. Un centrocampo che si impone e compone, quello del Napoli. Elmas a centro e poi a sinistra è sempre nel vivo. Il Mattino vota così la mediana azzurra:

7 Anguissa

Giganteggia in corsa e in interdizione, non fa che buttarsi nel fuoco e Vignato viene disinnescato. E’ ovunque, con intensità spaventosa e gamba meravigliosa. Inavvicinabile. Prende la traversa su una conclusione dal limite dell’area. Tutti in piedi quando esce dal campo.

7,5 Fabian Ruiz

Non è un regista statico, appena può si inserisce e quando trova lo spunto per dipingere col sinistro una parabola sublime (terzo gol stagionale): è lui che detta i ritmi quando nella ripresa ordina l’andamento lento. La sua falcata elegante non trova mai ostacoli in una serata in cui domina.

6,5 Elmas

Aggressivo, pieno di voglia, si piazza sulla trequarti e prova anche a fare da schermo alle ripartenze del Bologna: Dominguez prova a togliergli idee. Malizioso anche quando si tratta di fermare qualche ripartenza. Tocca una infinità di palloni. Bene anche quando si sposta a sinistra.

Fonte: Il Mattino