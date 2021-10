Ballardini all’ ultima spiaggia: si valutano Pirlo e due ex Napoli

E’ sempre stato una sorta di salvatore della patria, Davide Ballardini. Quando le cose diventavano complicate in casa Genoa, veniva cercato o ricercato lui. Adesso pare che questo potere sia finito…Scrive La Gazzetta dello Sport: “Non c’è più tempo. E allora il Genoa pensa a un eventuale piano B, con Andrea Pirlo primo nome (prestigioso) della lista per sostituire eventualmente Davide Ballardini, nel caso in cui dalle prossime due sfide contro il Venezia (domenica al Ferraris) e poi nella trasferta di Empoli, non dovessero arrivare indicativamente quattro punti. In subordine, le altre opzioni potrebbero portare a Roberto Donadoni o a Gennaro Gattuso, altro profilo valutato a villa Rostan”.