Approfondimento e grafici A. Pisciotta – Napoli-Bologna: godiamoci gli azzurri

Approfondimento sul Napoli nella decima partita di Serie A contro il Bologna giocata il 28 ottobre alle 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Primo Goal – Ruiz al 18′

Primo goal che arriva su un recupero palla in uscita del Bologna; infatti vediamo che nel portare palla il calciatore del Bologna viene accerchiato dagli azzurri (figura 1). E l’unica linea di passaggio che lasciano agli avversari è l’appoggio al difensore in uscita. Dall’immagine si nota che Di Lorenzo ed Insigne hanno una postura per ritornare e fare la fase difensiva; diversamente dai compagni che vanno alla ricerca della palla.

Dopo lo scarico vediamo che il difensore del Bologna prova ad allargare il gioco (figura 2), dove interviene Lozano per recuperare la palla. Dopo il recupero palla c’è un leggero passaggio ad Elmas che passa velocemente a Ruiz; quest’ultimo con un sinistro preciso e potente porta in vantaggio i suoi. Ma dalla figura possiamo notare come ben 8 calciatori del Napoli sono predisposti al recupero palla; si intravede anche Koulibaly in marcatura e pressione su un possibile passaggio. Fuori dall’immagine restano solo Mario Rui, Rrahmani, e Meret che è in porta. Questo ci ricorda quando è importante il pressing alto fatto bene con i tempi giusti.

Secondo Goal – Insigne al 41′ (R)

Rigore sul quale c’è poco da discutere, Medel arriva con il pugno alto. Ed il regolamento del fallo di mano ormai è abbastanza chiaro. Quando le braccia sono al di sopra delle spalle e viene colpita dal pallone, allora è fallo. Vediamo Medel alto 1,71 mt, provare a contrastare Osimhen alto 1,86 mt. Seppur vero che l’altezza magari non è una così differenza bisogna vedere lo stacco che fanno i calciatori, ricordiamo ancora lo stacco imperioso di Victor Osimhen, contro il Torino, dove arriva a toccare i 2,52 mt di altezza. Sul dischetto si presenta il rigorista, a conferma di quanto detto da mister Spalletti, Insigne. Il quale con la sua freddezza realizza e raddoppia per il Napoli.

Terzo Goal – Insigne al 62′ (R)

Brucia ancora il mancato rigore contro la Roma, ma questo qui è un fallo quasi simile. Vediamo il difensore del Bologna provare a prendere posizione, ma Osimhen ci mette il piede e tocca leggermente la palla. Così facendo entra in contatto con l’avversario, ed è rigore netto. Sul dischetto ci và nuovamente Insigne, il capitano ancora con la sua freddezza segna la doppietta. E ritorna a confermarsi rigorista del Napoli.

Conclusioni dell’approfondimento

E’ un Napoli da primo della classe, lo dimostra ancora una volta il risultato e la prestazione che Spalletti ed i suoi calciatori hanno offerto. Ancora una volta 0 goal subiti che fanno la differenza. Così come fa la differenza Insigne che senza paura prende la palla e dopo aver sbagliato 3 rigori, va sul dischetto e con freddezza ne segna addirittura 2. La difesa ancora migliore d’Europa, che mette timore mentale alle squadre della Serie A, ma soprattutto alle pretendenti per il passaggio del turno in Europa League. Ora l’appuntamento è domenica 31 ottobre con il derby con la Salernitana, a Salerno.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta

