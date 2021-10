Ufficiale – Ultim’ ora Barcellona: esonerato il tecnico Koeman

Con un comunicato arrivato poco dopo la mezzanotte, il Barcellona ha deciso ufficialmente di cambiare la sua guida tecnica: Ronald Koeman non è più l’allenatore della squadra blaugrana. Una decisione maturata in seguito alla sconfitta incassata sul campo del Rayo Vallecano, la seconda consecutiva dopo quella casalinga nel Clasico contro il Real Madrid. In mattinata è in programma la riunione della giunta direttiva del club. “Il Barcellona ha esonerato il tecnico della prima squadra, Ronald Koeman – si legge nella nota – Il presidente Joan Laporta lo ha comunicato all’allenatore dopo la sconfitta con il Rayo e Koeman già questa notte ha salutato la squadra. Il Barça lo ringrazia per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per la sua vita e la sua carriera professionale”.

CdS