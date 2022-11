TELE CLUB ITALIA – A. Sacco (ilnapolionline.com): “VAR? Rendere il protocollo più snello. Le ultime su Napoli-Bologna”

Durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena e Francesco Carbone, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Il Bologna? I felsinei scenderanno in campo con delle defezioni, ma sono una squadra che ha mostrato solidità e organizzazione. Battuta nettamente la Lazio e reggendo al meglio contro il Milan anche in nove. Il Napoli dovrà scendere in campo con le giuste motivazioni e proseguire su questa strada. Sulla formazione probabile turno di riposo di Insigne, Demme a centrocampo, poi penso che possa essere la partita di Lozano, per colpire le corsie esterne. Spalletti? Mi colpisce il suo modo di comunicare, non trova scuse, anzi le respinge al mittente, come gli arbitri e le marcature su Osimhen. Sulla sua assenza in panchina, chiaro che ha carisma e sa trovare le giuste soluzioni tattiche, ma il suo vice Domenichini saprà dare le direttive per questa gara. Per quanto riguarda gli arbitri, secondo me va reso più snello il protocollo, in modo da dare il contributo ed evitare le polemiche delle ultime settimane. Eccessive certe espulsioni, solo Simone Inzaghi ha sbagliato nel gettare in campo la pettorina”.

