SERIE A – Napoli-Bologna 3-0, i top della squadra azzurra

Il Napoli, dopo il successo del Milan di martedì, doveva riprendersi la vetta della classifica. Match subito in mano agli azzurri, dove sfiora la rete con Insigne, il suo pallonetto è salvato sulla linea da Medel. Il vantaggio arriva con il tiro a giro sotto l’incrocio di Fabian Ruiz. I partenopei continuano ad attaccare e vanno vicini al raddoppio con Mario Rui, salva Skorupski. Il 2-0 arriva, attraverso il VAR, su calcio di rigore e trasformato da Insigne con forza. Nella ripresa arriva la terza rete, sempre dal dischetto con il capitano. Nel finale Osimhen cerca la rete personale, ma manca la fortuna e la precisione. Traversa anche di Anguissa. Ora testa alla Salernitana per confermarsi in testa alla classifica. Ecco le pagelle della gara del “Maradona“.

Top

Rrahamani 7 – Anche questa sera il difensore ex Hellas Verona ha confermato di essere in splendida forma. Non sbaglia nulla su Barrow e migliora in fase d’impostazione. Davvero una roccia.

Koulibaly 7 – Dove c’è il senegalese, c’è la sensazione di trovarsi un muro insuperabile. Non sbaglia nulla e assieme a Rrahamani confermano di essere una coppia super.

Mario Rui 7 – La miglior partita stagionale per il terzino portoghese. Sfiora due volte la rete, dove manca anche un pizzico di fortuna. Nel secondo tempo eccezionale in difesa, anzi due diagonali perfette. Una partita super.

Fabian Ruiz 7,5 – Lo spagnolo da regista è uno spettacolo per gli occhi. Super la rete del vantaggio, ma non sbaglia neanche in fase difensiva dove recupera palloni e resta concentrato fino alla fine.

Anguissa 7 – Manca solo il gol, ma è davvero un calciatore difficile da tenere a bada. Non sbaglia in fase d’impostazione e gioca con naturalezza. Peccato per la traversa, però eccezionale davvero.

Elmas 6,5 – Il macedone ha preso il posto di Zielinski ed ha dimostrato di essere un giocatore in crescita. Suo l’assist per la rete di Fabian Ruiz. Spazia per più zone del campo e non cala d’intensità.

Insigne 7,5 – Avere il coraggio di tirare due rigori e trasformarli con forza e potenza. Questo è il capitano che dimostra, se ce ne era ancora bisogno. Per il resto davvero belle giocate e si prende la scena.

Osimhen 7 – Serata quasi perfetta per il nigeriano che si procura i due rigori. Cerca la rete personale, ma la mira e un pizzico di sfortuna, gli negano la gioia del gol che avrebbe ampiamente meritato.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco