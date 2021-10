Salernitana, Veseli ritorna negativo e a disposizione per il derby

Domenica all’ Arechi è in programma il derby Salernitana/Napoli. In casa granata giunge una buona notizia che sicuramente farà piacere al tecnico Stefano Colantuono. Frederic Veseli è guarito dal Covid, il calciatore, infatti, è risultato negativo all’ultimo tampone molecolare e inizierà un percorso di lavoro atletico individuale che lo porterà a tornare presto a disposizione dell’allenatore, magari già dalla prossima uscita contro gli azzurri in programma per domenica alle 18. A riportarlo è stato il club granata sul proprio sito ufficiale.