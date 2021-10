Rrahmani si è preso la titolarità: la coppia con KK sfiora la perfezione

Ora c’è Amir Rrahmani, lì al centro della difesa azzurra. Manolas pasticcia contro Morata e la Juventus e il Napoli mostra tutto il suo carattere nella notte di Europa League contro il Leicester con lui in campo. Così il difensore azzurro si è preso la titolarità. Sembra passata una vita da quella trasferta ad Udine…L a coppia con Koulibaly sfiora la perfezione, con loro in campo, il Napoli in campionato ha subìto un solo gol, quello a Firenze di Martinez Quarta. Ma anche lì Amir ha saputo farsi perdonare con la rete che è valsa poi rimonta e vittoria. Difensore e goleador: è già a quota due gol stagionali, espressione di una squadra meritocratica che manda in rete tutti e sfrutta le sue qualità. Un cambio di marcia importante con Rrahmani che nel frattempo si è preso i gradi di leader dello spogliatoio e anche di capitano con la sua nazionale. Nello spogliatoio si è inserito con umiltà, fa già da chioccia ai più giovani del gruppo, vive le giornate fuori dal campo con Elmas – perché chi viene da quella parte del mondo sa riconoscersi anche in mezzo a mille – e si è preso la sua personale rivincita contro chi aveva storto il naso al suo arrivo.

G. Arpaia, Il Mattino