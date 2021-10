Plusvalenze: si analizzano i documenti, ma occorrono prove oggettive

Il flusso di plusvalenze sospette segnalate dalla Covisoc è sotto la lente d’ingrandimento degli organi inquirenti in Federcalcio. Il CdS scrive: “Sessantadue operazioni di mercato nell’ultimo biennio, una relazione puntuale arrivata dalla commissione di vigilanza sulle società di calcio che smaschera il tentativo maldestro (non certo inedito) di riparare un giocattolo rotto come i bilanci di tanti club professionistici” Come specificato ieri da Repubblica, ribadisce oggi il Cds, “ le operazioni da approfondire sono 62 tra il 2019 e il 2021. Nel caso specifico della Juventus ci sono 21 calciatori scambiati per una cifra pari a 90 milioni. Sotto il microscopio anche la vicenda Osimhen, con i tre giovani ceduti dal Napoli al Lilla nell’ambito delle trattative per il centravanti e poi finiti a giocare in serie minori italiane.”