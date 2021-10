Napoli come il Chelsea: sul podio alla pari con il miglior bunker in Europa

Nessuno ha fatto meglio del Napoli in giro per il continente, la difesa che si appoggia anche su Amir è la migliore: 3 gol subiti, al pari del Chelsea di Tuchel e meglio di tutte le altre nei principali campionati. Le difese azzurre dell’era De Laurentiis non erano mai andate così bene, nemmeno nell’anno fantastico dei 91 punti con Sarri in panchina. E per scoprire un dato migliore nelle prime nove giornate bisogna andare indietro di cinquanta’anni, alla stagione 1970/71 (2 reti incassate). Un’iniezione di fiducia per Spalletti anche in vista del futuro: quando Koulibaly lascerà Napoli per la Coppa d’Africa a gennaio, la retroguardia azzurra avrà una certezza in più. Fonte: Il Mattino