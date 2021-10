Moncalvo, giornalista: “Hanno inserito il Napoli per alzare il polverone”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista, ecco le sue parole: “Se si dicono le cose come stanno, si viene assaliti da una massa di imbecilli che tengono la Juventus come me. Oggi pomeriggio John Elkann ha convocato un consiglio di famiglia straordinario: si tratta di un’ipotesi di acquisto del gruppo Armani ma c’è anche la questione Juventus sul tavolo. Domani mattina si svolge l’assemblea dei soci della Juventus ed arrivarci in questa situazione tecnica grammatica e arrivarci soprattutto di fronte ad una vergogna, ovvero quello della Consob che ha aperto un’inchiesta il 12 luglio per plusvalenze pari a 28 milioni della scorsa stagione. La Consob ha tenuto gli occhi chiusi negli ultimi 5 anni quando le somme iscritte a bilancio delle plusvalenze. Non erano questi miseri 28 milioni ma a cifre ben superiori. Domani, nelle assemblee degli azionisti voglio davvero vedere se tutti i soci nella Juventus hanno gli occhi foderati di prosciutto così come è probabile. La Juventus negli ultimi 8 anni ha fatto diversi aumenti di capitali, compreso anche un bond per Ronaldo. Sono stati chiesti aumenti di capitale per 875 milioni: la Consob si è mossa per 28 milioni e non per queste somme qui? Ma, la vergogna è che la Procura della Figc non si è fatta ancora consegnare i fascicoli sulla questione Suarez. Ecco perché hanno inserito anche il Napoli per alzare il polverone. Così si perde di vista la realtà del problema. Una società per azioni quotata in borsa non è cosa da ridere. Siamo di fronte a bilanci fuori misura. Non è più questione di Chiesa che viene rovinato dalla Juventus, non è più la questione di Allegri. Quando perdi la credibilità, non puoi più recuperarla. Vediamo se domani l’azionista di maggioranza spiegherà perché ci sarà un nuovo aumento di capitale. Io spero che la Consob mandi la guardia di finanza ad assistere in borghese a questa assemblea di azionisti. Esser presi per il culo e pagare l’aumento di capitale di questa gestione della Juve è pazzesco. La Juve ha messo in condizione Dybala di perdersi”.