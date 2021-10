Infiltrati azzurri all’ Arechi e settore ospiti chiuso: derby ad alto rischio

Sono oltre 13mila i biglietti già staccati, in prevendita, per Salernitana-Napoli. Il derby viaggia verso il tutto esaurito sugli spalti. La trasferta all’Arechi è stata ufficialmente vietata ai tifosi azzurri, con il settore Curva Nord che resterà chiusa. Ma nonostante il divieto imposto ai sostenitori partenopei e la vendita dei biglietti riservata esclusivamente ai soli residenti a Salerno e provincia, c’è il timore da parte delle forze dell’ordine – anche alla luce di alcune notizie, poco rassicuranti circolate con insistenza, nella giornata di ieri sui social, che ci possano essere diversi “infiltrati” un po’ in tutti i settori dello stadio. Pertanto è alta la guardia sulla vendita dei tagliandi soprattutto nelle zone dell’Agro Nocerino Sarnese.

da Tuttosalernitana.com

A tale proposito, il presidente del Centro di Coordinamento Salernitana Club, Riccardo Santoro, ai colleghi di Tuttosalernitana.com ha dichiarato:

“Non abbiamo sensazioni positive, riteniamo che le autorità competenti abbiano assunto decisioni non consone e che potrebbero comportare problemi di ordine pubblico. Massimo rispetto per la polizia, per il Questore, il Prefetto e per professionisti serissimi che lavorano ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini e, in questo caso, degli spettatori. Tuttavia ritengo che la chiusura della curva Nord sia una contraddizione, un qualcosa su cui riflettere. E’ evidente che in alcune ricevitorie della provincia Nord ci sia stata una massiccia adesione, cosa mai accaduta in passato quando la Salernitana ha giocato in casa.