[Formazioni] Napoli-Bologna, a centrocampo spazio a Demme. Orsolini al fianco di Barrow

Questa sera al “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli punterà al successo contro il Bologna, per agganciare il Milan al primo posto. Il tecnico Luciano Spalletti, stasera squalificato, al suo posto Domenichini, effettuerà sue cambi. A centrocampo Demme è in vantaggio rispetto a Fabian Ruiz, al suo fianco Anguissa e Zielinski. In attacco possibile turno di riposo per Insigne, pronto Elmas, Lozano a destra e Osimhen al centro. In casa rossoblu, out Arnautovic, pronto Orsolini che affiancherà Barrow. Il modulo per Mihajlovic sarà il 3-5-2, De Silvestri sostituirà lo squalificato Soumoro.

Fonte: CdS