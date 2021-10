F. Fimmanò, ex membro FIGC: “Risente delle partite del giovedì”

A Radio Marte è intervenuto il professor Francesco Fimmanò, ex membro della Corte d’Appello FIGC e vicepresidente della Corte dei Conti: “Plusvalenze? Si tratta di operazioni che creano compensazioni, più per sanare i bilanci per operazioni come lo spinoff del marchio, per valorizzarlo e portare fuori dalla società per poter iscrivere il valore a bilancio. Queste cose qui poi se hanno effetto nel calcio avranno effetto anche fuori. Osimhen? Penso che sia stato un problema del Lille e non del Napoli, che ha una gestione adamantina. Ha un bilancio serio, tutto si può dire fuorché questo. Domenica ero all’Olimpico, ci sono rimasto molto male perché era una partita da vincere. Non voglio essere bulimico ma si poteva vincere e il Napoli risente delle partite del giovedì, speriamo non risentirà di questa”.

Fonte: Radio Marte