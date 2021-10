F. Fimmanò, ex membro FIGC: “Non è un problema per gli azzurri”

A Radio Marte è intervenuto il professor Francesco Fimmanò, ex membro della Corte d’Appello FIGC e vicepresidente della Corte dei Conti: “Plusvalenze? Tema antico che ha una serie di implicazioni che hanno implicazioni a tanti livelli. Ai fini COVISOC è un tema rilevante rispetto alle regole per la normale iscrizione al campionato. Ovviamente ora ci sono delle sospensioni per quanto riguarda COVID-19 e FPF, quindi ai fini della diversa conseguenza derivante del mercato in verità non ci sono effetti. Per le plusvalenze, il problema può essere o crearne per iscriversi al campionato e questo non è un problema del Napoli, che addirittura ha un esubero di cassa.”