F. Corsi, pres. Empoli: “Noi non possiamo chiamare i dirigenti arbitrali”

A Radio Marte è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli: “Oltre a farci il sangue amaro come ieri dobbiamo prenderci le cose positive. Abbiamo ospitato i Campioni d’Italia e avuto l’apprezzamento di tutti, abbiamo fatto il massimo per la situazione che si è creata in campo. Su queste cose belle si volta pagina e si guarda alla prossima. Togliere concentrazione e dare alibi non va bene, oggi è un altro giorno. Dialoghi nostri con la terna arbitrale? Sono ragazzi in gamba, mi spiace che le mie parole possano farli dispiacere. Dopo li ho visti anche dispiaciuti. Logicamente il fallo su Bajrami è un episodio da VAR, l’arbitro può sbagliare. Io ho fatto 11 o 12 campionati in Serie A e questi episodi mi sono sempre successi, molti meno di quanti possano accadere al Napoli ovviamente. Se ci sono 10 radio e 15 televisioni, la stampa, decine di milioni di tifosi napoletani nel mondo e quindi la cosa si amplifica. Dal nostro punto di vista noi dobbiamo essere più comprensivi, l’ho imparato negli ultimi 30 anni. Noi non possiamo chiamare i dirigenti arbitrali, anche se presumo che molti lo facciano. “

