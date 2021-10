F. Corsi, pres. Empoli: “L’anno scorso, Rocchi parlava con le Società”

A Radio Marte è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli: “L’anno scorso il presidente federale ha indicato una persona che potesse parlare con le società, l’anno scorso era Gianluca Rocchi che però ora è designatore. Ma una figura di questo genere oggi non c’è. L’anno scorso in Serie B non c’era il VAR e giuro che è stato molto peggio. Ora per fortuna c’è il VAR anche in B ma non c’è una figura di riferimento. La loro preparazione tecnica e arbitrale è migliore della mia e a me fa comodo una persona che a volte aiuta. Rocchi l’anno scorso 9 volte su 10 mi ha dato ragione. Il problema è che se lui non la vede come la vedo io…Magari restando un pochino più sereno e fiducioso creo meno problemi e merito più attenzione”.

Fonte: Radio Marte