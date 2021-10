Ecco chi sono gli azzurri coinvolti nelle plusvalenze sospette

Era già tutto previsto, persino senza infilare la testa nel pallone alla ricerca del talento Karnezis 36 anni adesso, un passato ce l’ha (Granada, Udinese, Watford) nel momento cui finisce al Lilla per starsene ad ammirare Mike Maignan; mentre la triade-baby è semplicemente un bozzolo o semmai un’idea o più semplicemente una modalità “moderna”, si direbbero equilibratori.



Claudio Manzi, 21 anni ora, difensore nato a Lacco Ameno, ha fatto molto settore giovanile del Napoli, poi, non appena acquistato dal Lilla si ritrova alla Fermana, in Serie C, dove gli spazi sono ristretti: si sono allargati adesso, con la Turris, e con i 916′ effettivi giocati che rappresentano più del doppio di quanto riuscì a conquistare un anno fa.



Ciro Palmieri, attaccante in erba, 21 anni, ne ha segnati finora due con la Nocerina, nel girone H della serie D: ad agosto del 2020, dopo essersi trovato al Lilla, venne dirottato, con Manzi, alla Fermana, in una stagione densa di foschia.



Luigi Liguori, del terzetto il più “maturo” – e si fa per dire – (23), è emigrato, nella sua breve carriera, prima a Bari, poi a Fermo, poi al Lilla che l’ha girato a Lecce, e adesso sta ad Afragola, serie D girone G. Non ci sarà il derby con Palmieri, per raccontarsi sottovoce il loro viaggio in un pallone gonfiato. E non era una mongolfiera.

Fonte: CdS