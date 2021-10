DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Bologna, non più di 100 i tifosi ospiti

Premere f5 per gli aggiornamenti

Al massimo un centinaio i tifosi che vengono da Bologna. Lo ha riferito in radio Mautizio Criscitelli presidente del Club Napoli Bologna

Arbitro: Serra; Ass1: De Meo; Ass2: Rossi; IV: Massimi; VAR: Mariani; AVAR: Lo Cicero

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 20,45, il Napoli affronterà il Bologna, per la decima giornata. Gli azzurri cercheranno un successo per agganciare il Milan al primo posto in classifica. Saranno assenti Manolas, Malcuit e Ounas. I felsinei punteranno ad una prestazione e ad un risultato positivo. Contro i partenopei out per infortunio Arnautovic e degli squalificati: Soumoro e Soriano. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale dal campo.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco