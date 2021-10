DAZN – Rrahmani: “Il segreto è che noi difendiamo già con Osimhen…”

Amir Rrahmani, difensore centrale del Napoli, dopo la vittoria con il Bologna, interviene ai microfoni Dazn: “Il segreto della tenuta difensiva è la squadra, tutta, perchè noi difendiamo già con Osimhen, quindi per noi difensori è più facile. La nostra rosa è forte, i giocatori di valore sono tanti, e anche chi entra a partita in corso fa il suo meglio e on si avverte nessuna differenza. Napoli e Milan non sono in guerra, ci giochiamo le nostre partite ed entrambe proveremo a vincerne il più possibile”