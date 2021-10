DAZN – Mihajlovic: “Auguro al Napoli di vincere lo scudetto, davvero”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, a fine gara commenta la partita del Maradona: “E’ vero, è una sconfitta, ma stasera non mi faccio rovinare l’ umore da nulla, sono diventato nonno e sono contentissimo. Certo, ai ragazzi non posso rimproverare nulla, abbiamo perso contro la squadra più forte, una squadra che avrebbe vinto anche senza i due rigori. Ovviamente, quando gli episodi ti girano contro diventa ancora più difficile, due espulsioni, due rigori, ma non voglio parlare degli arbitri, non tocca a me. Oggi, la gomitata di Osimhen su Tathe non è stata neanche vista…La mia squadra ha fatto quel che doveva, anche i nostri attaccanti non potevano fare meglio, se il Napoli ha preso solo 3 gol, un motivo ci sarà. Il Napoli ed il Milan sono molto forti, i partenopei li vedo favoriti sul Milan, per rosa, per tecnica, per un allenatore bravissimo e per il suo pubblico e la sua gente che non vince da tanto e se lo merita. L’unico problema potrà averlo a gennaio, ma io faccio davvero il tifo per il Napoli, gli auguro sinceramente di vincere lo scudetto”