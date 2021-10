DAZN – Insigne: “Non mi butterò più giù dopo un errore, io sono il capitano”

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, autore di una doppietta di rigore, interviene ai microfoni di Dazn a fine gara: “Sì, pensare di essere forti è la nostra forza, stasera l’abbiamo dimostrato. L’ abbiamo preparata bene, subendo poco, perchè questo ci dà fiducia. A Roma non siamo riusciti a vincere, ma quel pareggio è tanta roba, non possiamo vincerle tutte. Dopo l’errore dal dischetto ho sbagliato a buttarmi giù, non devo farlo più, io sono il capitano e i miei compagni si fidano di me e io devo essere uno stimolo ed un incoraggiamento costante. Si fida di me anche il mio allenatore che ringrazio per quello che ha detto dopo il mio errore. No, non avevo studiato un modo particolare di tirare stasera, mi sono allenato come sempre tirandoli…”