DAZN – Domenichini: “Questi ragazzi fanno il massimo per centrare gli obiettivi”

Marco Domenichini, vice di Spalletti e secondo allenatore del Napoli, a fine gara interviene ai microfoni Dazn: “Non so se questa sia la squadra più forte che ho allenato, ma so che è una squadra di ottima qualità, una squadra in cui questi ragazzi stanno facendo di tutto per centrare gli obiettivi. Poi, se ci sarà qualcosa in più, lo si vedrà tra un po’ di tempo. Ci sono giocatori con caratteristiche diverse e ciò ci offre alternative, si deve migliorare nella gestione della palla, si deve evitare di essere macchinosi, si può sempre migliorare. Ora subito riprenderemo a lavorare, anche perchè domenica ci sarà una partita dura. Spalletti sarà contento, ma sicuramente avrà qualcosa da dire…C’è da lavorare…”