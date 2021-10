CALCIO FEMMINILE – Rottura del legamento crociato di Martina Tomaselli

A seguito dell’infortunio riportato durante la gara Italia-Spagna della Nazionale Under 23 dello scorso 21 Ottobre, la centrocampista neroverde Martina Tomaselli è stata sottoposta dal Prof. Pier Paolo Mariani, presso la Clinica Villa Stuart di Roma, ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L’operazione è perfettamente riuscita e la calciatrice ha già iniziato il percorso di rieducazione post-operatoria.

In bocca al lupo per il tuo percorso riabilitativo post-intervento Martina, non vediamo l’ora di rivederti in campo!

Fonte: sassuolocalcio.it