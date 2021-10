Bisoli: “Spalletti bravo nella gestione del gruppo, porterà il Napoli a lottare per lo scudetto”

“Fiorentina? Bisogna dare tempo ad Italiano per insegnare il suo calcio al gruppo, ma ci sta già riuscendo. Ha dato identità ad una rosa che nelle ultime due stagioni ha rischiato la retrocessione, rivalutando anche alcuni calciatori. Ottima scelta del presidente Commisso: non era facile affidarsi ad un allenatore esordiente come Vincenzo, ma ci ha visto lungo. Cagliari? Ha una rosa importante, non capisco come mai si trovino in questa condizione di classifica. Non è giusto, comunque, esonerare Semplici dopo tre giornate, così come accaduto a me alla Cremonese. Entrambi eravamo già subentrati nella stagione precedente, dando una svolta alle nostre squadre, poi siamo stati fatti fuori nella stagione successiva. Bologna? Viene da campionati molto tranquilli, da metà classifica. Stanno lanciando giovani importanti, ma non sono partiti bene in questo campionato. Da qualche settimana, però, sembrano aver imboccato la strada giusta. Stasera il Napoli dovrà stare attento, nonostante le assenze che Mihajlovic dovrà fronteggiare. Dal canto proprio, gli azzurri stanno beneficiando di una partenza sprint con uno Spalletti che si è subito integrato ed è entrato nella testa dei suoi calciatori. Lui è bravissimo nella gestione del gruppo, e sono certo che porterà il Napoli a lottare per lo Scudetto fino all’ultima giornata”.