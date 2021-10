ATTACCO – Contro il Bologna, Spalletti ha scelto il sostituto di Insigne

Questa sera al “Maradona”, fischio d’inizio ore 20,45, il Napoli affronterà il Bologna, per la decima giornata di campionato. Per gli azzurri l’occasione di agganciare al primo posto il Milan a quota 28 punti. Mister Spalletti, stasera in Tribuna per squalifica, potrebbe far riposare Lorenzo Insigne. Il capitano sta bene, ma dopo 12 gare di fila in campo, dovrebbe partire dalla panchina. Il nome del sostituto è Elmas, in passato ha giocato sul lato sinistro, il macedone non solo ha tecnica, ma anche senso tattico, quindi adatto alle idee del tecnico di Certaldo. Per il resto Lozano a destra, Zielinski al centro e Osimhen in avanti. Il polacco ancora non è al top, tutti lo aspettano compreso il mister che vuole fargli recuperare la migliore condizione fisica.

Fonte: F. Mandarini Corriere dello Sport