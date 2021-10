UFFICIALE – I convocati del Bologna. Assenza in attacco per Mihajlovic. Due Primavera nella lista

Domani sera al “Maradona”, fischio d’inizio ore 20,45, il Napoli affronterà il Bologna per la decima giornata di campionato. Per il tecnico dei felsinei Sinisa Mihajlovic, non ci sarà nella lista Arnautovic, convocati i Primavera Pyythia e Cangiano. Assenti per squalifica Soumoro e Soriano.

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Binks, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Theate.

Centrocampisti: Dominguez, Schouten, Svanberg, Vignato, Pyyhtia (33).

Attaccanti: Barrow, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk.

Fonte: bolognafc.it