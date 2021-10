Supercoppa – Stop alle polemiche, non c’è rinvio per Juventus/Napoli

Già erano partite a raffica le polemiche. Il Napoli sarebbe stato favorito dalla “data” del 5 gennaio. Ma non era il Napoli ad aver chiesto lo slittamento, perchè il Napoli non è tra le finaliste della Supercoppa Italiana che, occorre ricordare, sono Inter e Juventus. A quanto pare, la partita, dovrebbe disputarsi il 12 gennaio. Ad annunciarlo è l’edizione odierna del Corriere della Sera, che scrive: “Si giocherà a San Siro, con buona pace dell’Arabia Saudita che, nonostante il contratto con la Lega, ha esercitato l’opzione in ritardo per la disputa della sfida a Ryad il 22 dicembre. È stata scartata la data del 5 gennaio che comporterebbe lo spostamento di Juve-Napoli e di Bologna-Inter e non garantirebbe il sold out. Il Consiglio di Lega delibererà entro due settimane”.

La possibilità di giocare il 5 gennaio avrebbe significato rinvio della gara degli azzurri con la Juventus, il 6 gennaio da calendario, un posticipo che avrebbe consentito al Napoli di potere avere a disposizione i calciatori africani impegnati in Coppa D’ Africa.