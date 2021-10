SERIE A – Empoli-Inter 0-2, i nerazzurri vincono con il marchio “italiano”

Allo stadio “Castellani” di Empoli, l’Inter cercava un successo per allungare sulla Juventus e tenere il passo dei cugini del Milan. Avversario i toscani di Andreazzoli che partono forte e aggressivi. La prima occasione da gol è con il giocatore di proprietà del Napoli Luperto che calcia in porta, salva D’Ambrosio. I nerazzurri ci provano con Dimarco dalla distanza, Vicario manda in angolo. La squadra di Simone Inzaghi, squalificato, passa in vantaggio, assist di Sanchez e D’Ambrosio di testa batte il portiere di casa. Nella ripresa l’Inter sfiora il raddoppio, palo di testa di Gagliardini. L’Empoli resta in dieci per il rosso diretto di Samuele Ricci. I nerazzurri vanno ancora vicini al gol, stavolta è Lautaro, ma si supera Vicario. Il portiere dei toscani però nulla può sul tocco da pochi passi di Dimarco. Poco altro da segnalare e l’Inter è al terzo posto, in attesa che il Napoli domani giochi al “Maradona” contro il Bologna.

EMPOLI (4-3-1-2) : Vicario; Stojanovic (81′ Fiamozzi), Luperto, Ismajli, Parisi; Zurkowski (67′ Henderson) Ricci, Bandinelli (67′ Asllani); Bajrami (57′ Haas) ; Cutrone (67′ Mancuso), Pinamonti. A Disp: Ujkani, Marchizza, Stulac, La Mantia, Tonelli, Baldanzi, Viti Allenatore: Aurelio Andreazzoli

INTER (3-5-2) : Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij (79′ Kolarov), Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (71′ Vecino), Gagliardini (84′ Sensi), Dimarco; Lautaro Martinez (84′ Dzeko), Sanchez (71′ Correa) A Disp: Radu, Dumfries, Dzeko, Ranocchia, Perisic, Calhanoglu, Vidal, Skriniar Allenatore: Simone Inzaghi

Marcatori: 34′ D’Ambrosio (I), 66′ Dimarco (I)

ARBITRO: Sig. Chiffi di Padova. Assistenti: Valeriani/Mastrodonato. VAR: Valeri/Galeto.

Espulso: al 52′ Ricci (E)

A cura di Alessandro Sacco