Serie A 10 °giornata :Storica vittoria del Sassuolo. Pari a Udine!

Serie A 10°giornata, gare delle 18 e 30 :

Allo stadium tra Juventus e Sassuolo finisce con una vittoria storica per gli emiliani . Sono gli ospiti che sbloccano per primi il match sul finire di primo tempo. La rete è segnata dal giovane Frattesi che con un bel tiro spedisce all’angolino il pallone. Il pari è siglato da un colpo di testa di Mckennie su assist di Dybala da calcio piazzato.Allo scadere dei minuti di recupero Berardi serve Maxime Lopez che solo contro il portiere lo scavalca con un pallonnetto che sancisce la vittoria del Sassuolo. A Genova l’Atalanta passa in casa della Sampdoria per 3-1. Sono i blucerchiati a trovare per primi il vantaggio con Caputo. Ma dura poco poiché nel giro di pochi minuti arriva la rimonta. Prima un’autorete di Askildsen mette in pari la gara, poi un colpo di testa di Zapata segna la rimonta bergamasca. Nel finale Ilicic con un tiro piazzato dei suoi sotto porta sigilla la partita. Pari tra Udinese e Verona con i friulani che si portano in vantaggio con Success che si libera in area e la piazza. Nella ripresa i veneti trovano il pari con Barak su calcio di rigore.