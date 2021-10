Plusvalenze: in casa Napoli si indaga sull’ acquisto di Osimhen

Plusvalenze, ci risiamo. Moltissimi trasferimenti dello scorso biennio calcistico sono finiti sotto l’occhio della Procura Federale. La Commissione di vigilanza sulle società di calcio, la Covisoc, ha inviato a Giuseppe Chinè, procuratore della Figc, e a Claudio Gravina, presidente della Figc, una relazione sulle plusvalenze degli ultimi due anni, invitando ad approfondirne la conoscenza: come scrive la Repubblica. In casa Napoli si indaga sull’ acquisto di Victor Osimhen. L’affare ha visto 4 giocatori coinvolti, Tommaso Manzo, Ciro Palmieri, Luigi Liguori e Karnezis: tre sono tornati in Italia (due in Serie D e uno in Serie C), l’altro non ha mai giocato al Lille. La valutazione di questi 4 calciatori è stata di circa 20 milioni di euro.