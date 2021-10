Osimhen e Barrow – Napoli Bologna: due bomber a confronto.

Osimhen nelle ultime nove partite tra campionato e Europa League, 4 reti di serie A. Sono in gran forma, i trascinatori di Napoli e Bologna, i due giovani attaccanti africani del 1998, 23 anni il 14 novembre la punta rossoblù, li compirà un mese dopo, il 29 dicembre, il centravanti azzurro. Vivono un ottimo periodo, tutti e due decisivi, le stelle d’attacco; 9 gol dinelle ultime nove partite tra campionato e, 4 reti di Barrow nelle ultime quattro sfide di. Sono in gran forma, i trascinatori di, i due giovani attaccanti africani del 1998, 23 anni il 14 novembre la punta rossoblù, li compirà un mese dopo, il 29 dicembre, il centravanti azzurro.

IL VENTO D’AFRICA

Victor è nigeriano, Musa gambiano: due nazionali che saranno protagonisti nella coppa d’Africa di gennaio (la Nigeria è nel gruppo D, il Gambia in quello F) e intanto stanno facendo la differenza con il Napoli e il Bologna. Osimhen ha colpito il palo e pizzicato la parte alta della traversa a Roma, dove comunque è stato tra i migliori, dopo aver deciso il match precedente di campionato con il Torino e aver segnato anche in Europa League contro il Legia (prima della sosta aveva cominciato la serie magica con la doppietta al Leicester, proseguita poi con il gol all’Udinese, le due reti alla Sampdoria e quella al Cagliari). Barrow ha segnato il gol del momentaneo 2-2 contro il Milan (prima del ko dei rossoblù in 9 per 4-2), serie positiva che aveva cominciato con l’Empoli e proseguito con Lazio e Udinese.

SPALLETTI E MIHAJLOVIC

Perfetto Osimhen nel Napoli di Spalletti, una squadra che gioca molto in verticale e esalta le sue qualità nello spazio, la sua capacità di scattare in continuazione alla ricerca della profondità. Sempre più a suo agio Barrow nel Bologna di Mihajlovic, in attacco gioca largo a sinistra, posizione dove può rientrare e calciare con il destro. Victor è il riferimento centrale degli azzurri, una prima punta di movimento che esalta gli inserimenti degli esterni di attacco. Musa è invece una seconda punta, il partner ideale per Arnautovic, il centravanti del Bologna. Due squadre che creano molto in fase offensiva e segnano tanto: 19 i gol degli azzurri in campionato (per la prima volta a secco in stagione contro la Roma), 15 le reti dei rossoblù (le stesse dell’Atalanta, due in più di Juventus e Fiorentina). Osimhen è il bomber azzurro in A con 5 gol, Barrow quello del Bologna a quota quattro (tutti e due senza rigori).

Fonte: Il Mattino