Napoli/Bologna con un paio di novità azzurre, forse tre

Domani sera il Napoli nuovamente in campo. Ad attendere gli uomini di Spalletti al Maradona, il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico azzurro, probabilmente, cambie rà qualcosa rispetto alla formazione dell’Olimpico contro la Roma. Potrebbero esserci due novità, forse anche tre. Zielinski potrebbe partire dalla panchina, in ballottaggio per la sua sostituzione ci sono Mertens e Elmas. Se la scelta dovesse ricadere sul belga gli azzurri giocherebbero con il 4-2-3-1, se dovesse toccare al macedone si optererebbe per un 4-3-3. Lozano dovrebbe vincere i l ballottaggio con Politano, i due, visti i numerosi e continui impegni potrebbero alternarsi ancora.