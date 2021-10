Mihajlovic: “Non credo di recuperare Arnautovic, Osimhen sposta gli equilibri”

Mihajlovic ha presentato in conferenza la partita tra Napoli e Bologna. Ha parlato delle condizioni della sua squadra, degli avversari e anche di quella che si può definire, questione arbitri.

Sul Bologna – “La squadra sta bene, Arnautovic un po’ meno: vediamo come andrà nell’allenamento di oggi ma non sono molto fiducioso. Abbiamo due squalificati, in generale faremo qualche cambio ma sono tranquillo. Quando si gioca alla pari con un certo tipo di squadre, nonostante l’inferiorità numerica, si ha una conferma in più. ”

Sul Napoli ed Osimhen che sposta gli equilibri – “Anche più di Lukaku lo scorso anno. Cosa mangiano a Napoli? Sembra che ha il motorino. E’ ignorante, ma nel senso buono della parola: corre, apre il gioco, riparte, segna. E’ forte, non mi aspettavo così tanto. Però è vero che l’hanno anche pagato 70 milioni”.

Su Spalletti – “Lo conosco da tanti anni e una volta con una mia tripletta credo di averlo anche esonerato. Lui è un ottimo allenatore, e ho un buon rapporto con lui ma non lo conosco bene. Ricordo che quando io stavo all’Inter e lui nella Roma, noi abbiamo vinto tanto ma loro giocavano meglio. E’ un grande allenatore. E poi è toscano, ha sempre la battuta pronta”.