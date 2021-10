Mandini, giornalista: “Potrebbero giocare Orsolini e Barrow in un 3-5-2”

Su Radio Marte, è intervenuta Rita Mandini, giornalista, ecco le sue parole: “Mihajlovic ha parlato della probabile assenza di Arnautovic: non sta benissimo e potrebbe essere risparmiato. Ha fatto intendere che in attacco giocherebbero Barrow e Orsolini. La formazione ha diverse assenze, tra cui Soriano e Soumaoro. Si è parlato a lungo anche degli arbitri, c’è poco confronto tra tecnici e fischietti. Gli arbitri a volte non motivano le loro scelte e questo crea problemi ulteriori. Se ci fosse più possibilità di confronto ci sarebbe più chance di chiarezza. Essendoci diversi assenti probabilmente giocherebbe con la difesa a 3 con De Silvestri nei centrali. Potrebbe giocare Skov Olsen a destra con Orsolini e Barrow davanti in un 3-5-2. Si pensa anche a un utilizzo di Vignato. Barrow? Sta ritrovando la forma, in estate ha avuto il COVID-19 e ha saltato la preparazione. Non riusciva a ingranare e non trovava l’affiatamento con Arnautovic, ora è arrivato”.