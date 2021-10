Juventus, plusvalenze sospette: scambi per 90 milioni

Ritorna il problema plusvalenze. Alcuni scambi della Juventus, ma non solo, sono finiti sotto gli occhi della Procura Federale. La Commissione di vigilanza sulle società di calcio, la Covisoc, ha inviato alla FIGC una relazione. Ne scrive anche La Repubblica. In merito alla squadra bianconera sotto la lente d’ingrandimento alcune operazioni degli ultimi due anni:

Franco Tongya e Marley Aké, scambiati tra Juve e Marsiglia per 8 milioni giocano ora nella quarta serie francese e in Serie C. La società bianconera è tra le più coinvolte (indaga anche la Consob): 42 trasferimenti interessati, 21 calciatori scambiati per 90 milioni di euro, ma che hanno fatto circolare poco più di 3 milioni, producendo benefici più alti a bilancio. Nel mirino anche gli ‘scambi top’ con City e Barcellona, gli affari Cancelo-Danilo e Pjanic-Arthur.

