Italo Palmieri: “Pirone e Giacinti, settimana di soddisfazione calcistiche”

E’ la settimana delle soddisfazioni calcistiche. Chi mi conosce sa che sono sempre stato umile e soprattutto nel calcio non me la sono mai tirata sentenziando e dando giudizi inappellabili( anche perchè chi lo fa è stupido e spesso si espone a brutte figure ) . Ma come ben scrive il mio amico Walter Pettinati ( amico è chi disinteressatamente da consigli e dritte senza secondi fini ), il fatto di vedere in Nazionale, ieri ricomposto il tandem Giacinti-Pirone su cui puntammo, e la vedemmo lunga, come Napoli Carpisa, nello straordinario campionato 2012-2013,primo di serie A, dopo 8 anni qualcosa significherà. Al di là degli aspetti sentimentali ( la foto del gruppo testimonia quanta armonia e determinazione ci fosse quell’anno) quello che mi fa più sorridere è che ho visto una miriade di autodefinitisi professionisti milanesi e non, commettere a più riprese una serie di errori e sbagli negli ultimi anni, come se niente fosse. Questi falsi professionisti del calcio e della comunicazione diranno, ora, che sono il nuovo che avanza. Che ricordare il passato non serve. E’ qui l’errore. Come dice Piero Kuciukian , ma questi figurati se sanno chi è, ” LA MEMORIA E’ IL FUTURO” . Pronti per un nuovo libro ……….

Fonte: facebook Italo Palmieri