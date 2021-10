Il Napoli si lega a Socios: nuova partnership per il club azzurro

Il Napoli, ieri, attraverso i suoi canali social, ha annunciato una nuova partnership che farà felici i tifosi sparsi in tutto il mondo. Ha lanciato i suoi $NAP Fan Token sull’applicazione di fan engagement di Socios.com, piattaforma che utilizza la tecnologia blockchain – attraverso il fornitore Chiliz – per offrire alle principali organizzazioni sportive gli strumenti per coinvolgere i propri fan in tutto il mondo e alla quale si sono uniti i più importanti club europei come Barça, Paris Saint-Germain, Juventus, Milan, Atletico Madrid, Manchester City, Inter e Arsenal. Il Napoli, sesto club in Serie A che si lega a Socios, è stato scelto per il suo prestigio, per la «storia illustre e la sua tifoseria orgogliosa» – come spiegato dai vertici della piattaforma – che potrà essere sempre più attiva, anche a distanza, nella vita del Napoli.

CdS