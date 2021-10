Il Napoli sa già cosa significhi lasciare un sogno a qualche parte

Per esempio dentro ad un albergo, e De Laurentiis a volte finge di aver dimenticato Inter-Juventus (ma che combinazione!) del 2018, in cui a parti invertite ci scappò un fallo e ci fu un’omissione di Orsato, e poi ci sono altre serate, per esempio quella del 7 settembre, in cui forse la ferita ricomincia accidentalmente a far male, senza un perché, e bisogna rievocare che «a volte c’è chi ti scippa lo scudetto». Alla nona giornata, probabilmente è ancora presto per vedere ombre o anche no, perché poi alla fine nel conto c’è comunque il rischio di ritrovarsi qualche (apparente) dettaglio in meno. A. Giordano (CdS)