Il Maradona non si riempie: diverse criticità, non solo i prezzi

Il Maradona non si riempie. Domani sera si spera di arrivare a 20000 presenze. Si tratta di un infrasettimanale, d’accordo, ma anche in precedenza il catino di Fuorigrotta non ha fatto registrare il sold out (tenendo presenti le limitazioni Covid). Diversi i motivi di ciò, dai disagi all’ interno dello stadio in caso di pioggia, ai prezzi un po’ troppo alti, ai trasporti, annoso problema e completamente assenti a fine partita. Spalletti come ricorda La Gazzetta dello Sport disse, qualche giorno fa: «A noi il Maradona emoziona quando ci giochiamo, ma pieno sarebbe ancora più bello. Certo per quelli che sono i prezzi per venire allo stadio bisognerebbe tendere una mano alla gente per venire». Aggiunge ancora la rosea: “In più il parcheggio intorno allo stadio di Fuorigrotta è selvaggio e all’ interno con una copertura fatiscente (e pericolosa) se piove ti becchi tutta la pioggia. E magari se hai pagato 50 o 70 euro in tribuna almeno questo vorresti evitartelo.”