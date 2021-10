Il calcio a 5 incontra Neymar: c’è anche una squadra napoletana

Incontrare Neymar non è una cosa da tutti i giorni, ma il Red Bull Neymar Jr’s Five è magica. Centomila giocatori in gara per un posto nella World Final. A giocarsi la vittoria finale e l’incontro con Neymar anche una squadra tutta napoletana, i King Sport, che nella finale italiana disputata al parco dei Ventaglieri ha battuto il team Catania 46 staccando il biglietto per la finale mondiale di gennaio. Ora si contenderanno il successo con 30 squadre provenienti dai cinque continenti.

Il Red Bull Neymar Jr’s Five è un torneo di calcio 5 contro 5 con regole tutte sue: chi subisce un gol perde un membro della squadra, non ci sono portieri, e si hanno solamente 10 minuti per impedire agli avversari di farsi buttare fuori un giocatore dopo l’altro. Ispirato al calcio di strada brasiliano, e intitolato proprio a una delle stelle del calcio carioca (ovvero la stella del PSG che dà il nome all’evento), ha visto ragazzi e ragazze tra i 16 e i 35 anni sfidarsi in uno dei 5 qualifier nazionali, combattuti a Bari, Salerno, Palermo, Catania e Napoli nelle scorse settimane da quasi 200 squadre.

G. Agata