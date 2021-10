Galeone, ex allenatore Napoli: “Anguissa fa rendere meglio i compagni”

Giovanni Galeone, ex allenatore del Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Per quello che sta dimostrando il Napoli sembrerebbe la favorita per lo Scudetto in questo momento. Però vorrei capire come andrà a gennaio con le assenze per la Coppa d’Africa anche se il Napoli ha una buona rosa in panchina. Manca ancora l’apporto di Zielinski. Credo che Allegri indichi l’Inter come favorita per lo Scudetto perchè è storicamente abituata a vincere, come la Juve. Anguissa è impressionante: aiuta a far rendere meglio i compagni. Allegri sa bene che il Napoli e Spalletti sono fortissimi. Max Allegri farà altri 3-4 anni alla Juventus e poi credo che vorrà allenare una Nazionale”