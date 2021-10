Frank Anguissa, un dinamismo che ha colpito tutti

In estate il Napoli cercava un centrocampista per completare la rosa e sostituire Diego Demme che era infortunato. I nomi erano tanti, ma alla fine si è scelto Anguissa. Frank Zambo svolse solo tre allenamenti prima della sfida contro la Juventus e in città c’era scetticismo per una sfida che era molto sentita. Spalletti non esitò molto, anche per emergenza, il camerunense giocò una partita eccellente. Contro i bianconeri si videro i suoi colpi, pulizia di gioco, senso della posizione e quel dinamismo che serviva. Il tecnico di Certaldo, ne era convinto addirittura alla vigilia, alla fine ha avuto ragione. Da quel match le ha giocate tutte ed ha sempre confermato quanto visto alla terza giornata. L’ex calcatore di Marsiglia, Villareal, ora di proprietà del Fulham, vive a Marechiaro, ma non ha ancora girato per la città di Napoli, il figlio però gioca nella scuola Asd Petrarca, nei pressi di Posillipo. A fine gara contro la Roma il commento social di Anguissa: “Non è il risultato che speravamo, ma si continua a combattere”. Ora contro il Bologna con un unico scopo vincere per riagganciare il Milan primo in classifica.

Fonte: F. Mandarini CdS