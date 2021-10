FOTO – Pallone D’Oro, Messi o Jorginho? No! Marca svela chi sarà

Il 29 novembre sarà svelato il vincitore del Pallone D’Oro 2021, ed è un gradito ritorno, dato che nel 2020 è stato rimandato per via del Covid. Le votazioni di giocatori, ct e giornalisti si sono concluse lo scorso weekend, e pare che lo scontro per il primo posto non sia, come tutti dicevano, fra Messi e Jorginho. Marca, infatti, pare sia in possesso di una lista il cui primo classificato è Robert Lewandowski. Ma come è possibile? L’aveva ricevuta anche nel 2018, dalla stessa fonte, con su il nome di Modric, e così fu.

Seconda questa lista, vincerebbe Robert Lewandowski con 627 voti davanti a Messi. Poi ci sono Messi, vincitore della Coppa America, Benzema, Salah e Jorginho. Solo 5° posto per l’italobrasiliano, protagonista sia col Chelsea che con la Nazionale italiana. Il centrocampista azzurro ha vinto, infatti, Champions League e Supercoppa europea col Chelsea, mentre con la Nazionale ha conquistato l’Europeo e il 3° posto nella Nations League. E gli altri italiani? Tutti fuori dalla top 10. Donnarumma, sempre secondo questa lista, sarebbe all’11° posto, subito dietro Cristiano Ronaldo (9°) e De Bruyne. C’è anche Giorgio Chiellini ma sarebbe 13°. In classifica anche il giovane Pedri, con il giocatore del Barcellona davanti a Neymar che chiude la top 20 con Mahrez.

Eurosport