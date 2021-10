[Formazioni] Napoli-Bologna, pochissime rotazioni per Spalletti. In forte dubbio Arnautovic

Domani sera alle ore 20,45 al “Maradona”, il Napoli affronterà il Bologna, per la decima giornata di campionato, con l’obiettivo di riagganciare il Milan al primo posto. Spalletti starebbe pensando, di effettuare un solo cambio di formazione, Lozano al posto di Politano. Per il resto ancora spazio a Zielinski e Anguissa, con Demme in panchina. In porta ancora spazio ad Ospina. Per Mihajlovic, il dubbio della vigilia è la presenza di Arnautovic che ieri non si è allenato con il gruppo. In caso di assenza dell’austriaco dal primo minuto, potrebbe giocare Orsolini al fianco di Barrow. Per il resto sarà 3-5-2, con De Silvestri al posto dello squalificato Souomoro e Svamberg più avanzato in luogo di Soriano.

Fonte: CdS