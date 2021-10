CALCIO FEMMINILE – M. Bertolini (c.t. Italia): “La strada è quella giusta”

Ieri sera a Vilnius l’Italia ha sconfitto per 0-5 la Lituania, restando al comando in classifica alla pari contro la Svizzera. Le elvetiche hanno sconfitto in casa la Croazia per 5-0. In gol per le azzurre Cernoia, Pirone, Giacinti, Gama e Caruso. A fine gara le parole del c.t. delle azzurre Milena Bertolini. Prossimo incontro per le gare di qualificazioni ai prossimi mondiali 2023, sarà a Palermo contro la Svizzera. “Siamo felici, stasera le ragazze hanno fatto una buona partita, in questi giorni abbiamo lavorato molto sui movimenti e sulla velocità, avevo chiesto di alternare gioco in ampiezza e fraseggi nel breve e il risultati si sono visti, anche se avremmo potuto fare più gol. A novembre ci attendono altre due gare fondamentali, per arrivare prime nel girone siamo costrette a vincerle tutte ma la strada è quella giusta”.

LITUANIA-ITALIA 0-5 (0-3 pt)

Reti: 13’ Cernoia, 23’ Pirone, 35’ Giacinti, 53’ Gama, 83’ Caruso

LITUANIA (5-4-1): Lukjančukė; Ruzgutė, Neverdauskaitė, Piesliakaitė, Liužinaitė, Mikutaitė; Lazdauskaitė, Gailevičiūtė, Vaitukaitytė, Petravičienė; Jonušaitė. A disp: Savickaitė, Jurgaitytė, Toropovaitė, Valikonienė, Čiapaitė, Žatkina, Kyžaitė, Griksaite, Žėglevičiūtė, Narbutaitė, Liužinaitė, Rogačiova. Ct: Rimantas Viktoravičius.

ITALIA (3-4-3): Giuliani; Gama (76’ Salvai), Linari, Lenzini; Bergamaschi (54’ Guagni), Caruso, Galli, Bonansea (67’ Soffia); Ceronia, Giacinti (67’ Glionna), Pirone (54’ Girelli). A disp: Durante, Schroffennegger, Boattin, Di Guglielmo, Greggi, Cantore, Serturini. Ct: Milena Bertolini.

Arbitro: Jelena Medjedovic (SRB). Assistenti: Ivana Jovanovic (SRB) e Aleksandra Stojanac (SRB). Quarto ufficiale: Milica Milovanovic (SRB).

Note: ammonite Gailevičiūtė, Jonušaitė, Caruso

Fonte: figc.it