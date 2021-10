Avversario Napoli – Mihajlovic ha scelto il marcatore di Insigne

Il Bologna domani al “Maradona” affronterà il Napoli, fischio d’inizio ore 20,45, per cercare di guastare la festa alla squadra di Spalletti. Per questo Mihajlovic, dovrà fare a meno degli squalificati Soumoro e Soriano, dovrà trovare le soluzioni più adatte per giocarsela contro gli azzurri. Per la marcatura su Insigne, sarebbe stato scelto De Silvestri, l’ex della Lazio sarà il terzo della difesa, al posto del giovane Binks. Il laterale destro sarà Skov Olsen, mentre Svamberg più avanzato, al posto dello squalificato Soriano. In attacco tutto ruota attorno ad Arnautovic, in dubbio per domani sera, al suo posto potrebbe giocare Orsolini al fianco di Barrow.

Fonte: Dario Cervellati CdS