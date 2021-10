Altro rischio all’Arechi, i tifosi azzurri saranno al fianco dei salernitani

L’assenza degli azzurri alla Maradona Cup, amichevole celebrativa in memoria di Diego che Boca Juniors e Barcellona giocheranno il 14 dicembre a Riyad. L’idea era quella di avere anche il Napoli, pezzo fondamentale della vita del Pibe come il Boca e più del Barça, ma la trasferta di campionato del 19 dicembre con il Milan ha reso impossibile il viaggio in Arabia. A malincuore: De Laurentiis, infatti, aveva chiesto una data alternativa, magari nel corso della pausa natalizia, ma alla fine l’evento è stato confermato. Dall’Arabia a Salerno. Alla partita con la Salernitana: il Casms ha decretato il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli e la chiusura del settore Ospiti, e dunque i biglietti per il derby di domenica potranno essere venduti esclusivamente nell’ambito della provincia di Salerno. Un vero feudo azzurro: ciò significa che all’Arechi diventa altissimo il rischio di vedere sulle tribune, fianco a fianco, tifosi del la Salernitana e tifosi del Napoli.

Fonte: F. Mandarini (CdS)