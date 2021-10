Allegri: “Bisogna essere più cinici quando si fa gol, poi lì cambiano le partite. Siamo stati dei polli”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta di stasera contro il Sassuolo per 1-2.

“Abbiamo perso ordine dopo il pari, non dovevamo assolutamente prendere il gol del 2-1, ci voleva più lucidità. Ci sono partite che se non vinci non puoi perdere, è la seconda volta che perdiamo in casa, non è più un caso, dobbiamo essere realisti e capire che si deve giocare in un altro modo e stare più attenti, soprattutto contro squadre come il Sassuolo. In questo momento parlare di obiettivi e di quello che è successo… bisogna lavorare sugli errori che facciamo, la gestione delle partite, non si può andare tutti avanti e aprire al contropiede, il campionato è lungo, bisogna migliorare”.

Come si spiega il passo indietro anche in difesa?

“Perché bisogna essere più cinici quando si fa gol, poi lì cambiano le partite. Siamo stati dei polli sotto quell’aspetto lì”.